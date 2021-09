Adeptos colocam Otamendi e Luis Díaz no onze da jornada

Nicolás Otamendi e Luis Díaz, defesa-central do Benfica e extremo do FC Porto, respetivamente, marcam presença no onze da 10.ª jornada da fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, uma votação dos adeptos que foi este sábado divulgada pela página oficial da CONMEBOL.





O defesa argentino do Benfica foi titular (saiu aos 82 minutos) na vitória da albiceleste sobre a Bolívia, por 3-0. Já o extremo colombiano do FC Porto entrou de início (saiu aos 90'+2) no triunfo (3-1) da Colômbia sobre o Chile.