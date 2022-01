Ainda o polémico Brasil-Argentina: funcionário da AFA acusado de falsificar declarações de saúde

O polémico jogo entre Brasil e Argentina, de apuramento para o Mundial'2022, que foi suspenso à passagem dos 10 minutos após intervenção das autoridades sanitárias brasileiras, continua a dar que falar quatro meses depois.Agora, segundo adianta o Globoesporte, que cita fonte policial, há já a acusação a um funcionário da Associação de Futebol Argentino (AFA) de falsificação das declarações de saúde que permitiram a entrada de Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero no país, sem terem cumprido a necessária e obrigatória quarentena de 14 dias (vigente na altura) e terem também ocultado o facto de terem chegado do Reino Unido.Inicialmente o processo da Polícia Federal passou pela tentativa de identificação da pessoa em causa através do endereço IP utilizado no preenchimento das declarações, mas apesar dos esforços essa primeira via não surtiu resultados. Seguiu-se então uma nova tentativa, esta com resultados positivos: o código de acesso utilizado para preencher as declarações dos jogadores, que chegou ao nome de Fernando Ariel Batista. Trata-se de um funcionário da AFA, que agora deverá ser chamado para investigação a depor, de forma a justificar o porquê de ter estado associado a este procedimento.Em relação ao tal jogo de setembro, segue sem data marcada para retomar...