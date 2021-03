Albânia-Inglaterra em risco por falta de medidas de segurança

O encontro que coloca Albânia e Inglaterra frente a frente, no próximo dia 28, a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 2022, poderá estar em risco por falta de medidas de segurança, de acordo com a Federação Albanesa de Futebol.

Em comunicado emitido esta quinta-feira, a federação informa que o local onde se encontra localizado o Estádio Air Albania (Tirana, capital da Albânia) não predispõe de "estruturas suficientes" para assegurar a chegada e permanência de ambas as seleções, muito por culpa da movimentada circulação de pessoas na área - devido à forte presença de bares e pubs.





No mesmo comunicado, a federação albanesa adianta ainda que a "polícia de Tirana não garante tomar medidas de segurança para a partida", caso não seja feito um perímetro em torno do recinto, algo que "traria consequências catastróficas para a imagem do país".