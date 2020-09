Alex Telles e Everton convocados para seleção do Brasil

O lateral esquerdo Alex Telles, do FC Porto, e o extremo Everton, do Benfica, foram esta sexta-feira convocados pelo selecionador do Brasil, Tite, para a estreia na qualificação para o Mundial'2022.

O jogador dos azuis e brancos regressa às escolhas de Tite, depois de se ter estreado no escrete em 23 de março de 2019, num particular com o Panamá (1-1), disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

Já Everton, contratado esta temporada pelo Benfica ao Grémio e que tem 14 internacionalizações, também regressa às convocatórias da seleção canarinha, depois de ter falhado apenas os dois últimos particulares do Brasil, em novembro.

Na lista para os primeiros encontros da qualificação para o Mundial do Qatar, Tite fez apenas uma estreia, ao chamar o lateral Gabriel Menino, do Palmeiras.

O Brasil estreia-se na qualificação para o Mundial'2022 com a receção à Bolívia, a 9 de outubro, visitando, quatro dias depois, o Peru.