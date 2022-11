Alireza Jahanbakhsh: «Protesto? Celebrar ou não é uma decisão pessoal»

O capitão da seleção do Irão, treinada pelo português Carlos Queiroz e a caminho do Mundial'2022, disse esta quinta-feira que manifestações dos jogadores em prol dos protestos naquele país são "uma decisão pessoal".

"Estamos focados em jogar futebol. Desde pequeno que sonho em jogar pela seleção e todo o grupo sente isso. Estamos cá para respeitar a camisola, a seleção, e dar alegrias ao povo iraniano. Celebrar ou não [e com isso assinalar um protesto] é uma decisão pessoal, de cada jogador", declarou Alireza Jahanbakhsh, do Feyenoord.

Em conferência de imprensa, a quatro dias de se estrearem contra Inglaterra, Jahanbakhsh explicou que a decisão de cantar o hino ou não, outra forma de protesto, será tomada "em coletivo, após discussão interna". O guarda-redes Alireza Beiranvand reforçou a ideia de decisão pessoal, e que os 'Melli' estão "focados no torneio mais importante da vida de cada um", e no objetivo de passar da fase de grupos pela primeira vez na história da competição.

Carlos Queiroz já tinha dito, na terça-feira, que os futebolistas "têm o direito de se expressar", desde que no espírito "do jogo e das leis da FIFA".

Um movimento de protesto de massas que se estendeu a todo o país tem abalado o Irão desde a morte, há dois meses, de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos presa por violar um rígido código de vestimenta que exige que as mulheres usem o véu islâmico em público.

Vários jogadores da seleção iraniana expressaram o seu apoio aos protestos nas redes sociais, usando pulseiras pretas durante as partidas ou recusando-se a cantar o hino nacional.

A estrela da equipa, Sardar Azmoun, jogador do Bayer Leverkusen, manifestou o seu apoio de forma mais contundente, denunciando a repressão das autoridades iranianas, tal como outros companheiros de equipa, incluindo o avançado do FC Porto Mehdi Taremi.

O Irão estreia-se no Mundial do Qatar perante a Inglaterra, no dia 21 de novembro, em jogo do grupo B, defrontando a seguir o País de Gales, no dia 25, e depois os Estados Unidos, no dia 29.