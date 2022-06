Amnistia Internacional exige pelo menos 410 milhões de euros para indemnizar trabalhadores mortos

O Campeonato do Mundo arranca em novembro, no Qatar, mas a realização da prova maior de seleções do futebol continua envolta em muitas críticas face ao número de mortes ocorridas na execução das obras dos estádios. O jornal 'The Guardian' garante que só até setembro de 2021, mais de 6.500 operários morreram enquanto trabalhavam, a maior parte deles emigrantes num país com apenas 2,7 milhões de pessoas.No mais recente relatória da Amnistia Internacional, a organização exige que a FIFA e o Qatar 'reservem', pelo menos, 440 milhões de dólares (cerca de 410 milhões de euros) para indemnizar os trabalhadores com sequelas do trabalho extremo no país assim como as famílias dos que morreram. Um valor equivalente distribuído em prémios a todas as seleções do evento."A Fifa e o Qatar não protegeram os trabalhadores imigrantes, essenciais para o Mundial de 2022, mas podem agir para indemnizar aqueles que foram gravemente afetados e as famílias dos muitos que morreram", reiterou Minky Worden, diretora de iniciativas globais da Human Rights Watch, outra entidade que suporta o relatório."O Qatar tem a obrigação de assegurar uma compensação para cada abuso cometido no seu território, seja ligado ao Campeonato do Mundo ou não. A responsabilidade da Fifa está em linha com os Princípios Orientadorespara Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas, procedimentos que se espera de entes corporativos, no qual a Fifa está incluída", defende ainda o texto do documento de 60 páginas.