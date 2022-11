Amnistia Internacional Portugal impedida de fazer ação de solidariedade em Alvalade

A Amnistia Internacional - Portugal viu hoje ser restringida uma ação de solidariedade para com os trabalhadores migrantes no Qatar pelos seguranças no estádio de Alvalade, aquando do jogo entre a seleção portuguesa e a Nigéria, na preparação para o Mundial do Qatar.

A organização reagiu em comunicado, que publicamos em baixo:

Foi com tristeza e pesar que a Amnistia Internacional Portugal viu hoje ser restringida uma ação de solidariedade para com os trabalhadores migrantes no Qatar pelos seguranças no estádio de Alvalade, aquando do jogo entre a seleção portuguesa e a Nigéria, na preparação para o Mundial do Qatar.

Nas imediações do estádio, a organização distribuiu cerca de mil camisolas amarelas da "Forgotten Team" (a equipa esquecida), em solidariedade para com os milhares de trabalhadores que sofreram abusos de direitos humanos e perderam a vida para que a realização do mundial fosse possível. Pouco depois, recebeu informação por parte de alguns adeptos que os seguranças no estádio estavam a obrigar as pessoas a tirar e a entregar-lhes as camisolas. A equipa de ativistas da organização comprovou isto tentando também entrar com estas camisolas, tendo-lhes sido dada a mesma indicação: que apenas poderiam entrar se despissem as camisolas e as deixassem fora, colocando-as no lixo. Por fim, os seguranças recusaram-se a restituir as camisolas abandonadas aos ativistas da organização.

Ação da Amnistia Internacional bloqueada em Alvalade

Segundo os relatos, os seguranças justificaram esta ação respondendo às pessoas que estão a seguir indicações da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Amnistia Internacional Portugal pediu já esclarecimentos urgentes à FPF para que possa esclarecer o sucedido.

Pedro A. Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional – Portugal refere "Esperamos que tudo não passe de um mal-entendido e que a Federação Portuguesa de Futebol possa esclarecer ou dissociar-se deste triste episódio de falta de respeito pela liberdade de expressão dos adeptos da nossa Seleção".

A organização não compreende esta restrição ao seu exercício da liberdade de expressão e manifestação pacífica, e teme que este episódio seja mais uma mancha num evento que deveria também ser uma oportunidade de inclusão, respeito e promoção dos direitos humanos.





Fonte oficial da FPF explicou que uma vez que a organização do jogo - que é da UEFA - não foi informada da iniciativa, as primeiras camisolas a chegar à porta provocaram surpresa e foram interpretadas como mensagem política. Assim que foi perceptível o que se tratava, as camisolas entraram sem qualquer problema. Das 1.000 só não entraram 35.