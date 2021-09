André Silva: «Estivemos muito bem neste jogo do primeiro ao último minuto»

André Silva marcou um dos golos da vitória (3-0) de Portugal diante do Azerbaijão, em jogo de apuramento para o Mundial'2022. Em declarações à RTP3, o avançado destacou o trabalho coletivo e garantiu que não sente ter lugar garantido nas escolhas iniciais de Fernando Santos.





"Marcar um golo é sempre bom e na seleção ainda mais. O jogo correu bem à equipa toda e também a mim. É trabalho de toda a equipa. Estivemos muito bem neste jogo, do primeiro minuto ao último, e estamos todos de parabéns", começou por referir."Não há nenhum lugar no onze garantido. Eu, como todos os jogadores, fazemos o melhor durante a época, tentamos demonstrar o nosso valor na seleção. Tive oportunidade agora e como sempre dou o meu máximo, procurando justificar estar lá dentro. Tal como todos os colegas, trabalhamos sempre no máximo", afirmou."Todos os adversários e todos os jogos são difíceis e todos os jogos são como finais para nós. Empatámos na Sérvia fora de casa e vai ser até a última. Temos de nos focar em nós próprios e temos mais três finais para ganhar", finalizou.