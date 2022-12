Ao cuidado de Fernando Santos: Como travar os sul coreanos

Gráfico 1 Gráfico 1

Gráfico 2 Gráfico 2

Gráfico 3 Gráfico 3

Gráfico 4 Gráfico 4

Gráfico 5 Gráfico 5

Gráfico 6 Gráfico 6

Gráfico 7 Gráfico 7

Gráfico 8 Gráfico 8

O último jogo da fase de grupos de Portugal é frente à seleção sul coreana. A formação lusa já tem o apuramento para os oitavos-de-final garantido, podendo ainda alcançar o pleno de vitórias e, em consequência, fechar o grupo no primeiro lugar.Ao contrário do inicialmente pensado antes do arranque do Mundial, onde seria expectável uma equipa asiática com um bloco mais baixo e a jogar em transições, nos primeiros dois jogos, jogou num bloco médio-alto, usando dois laterais com propensão ofensiva e vários jogadores que ocupam a zona central do terreno, havendo quase uma sobreposição em alguns casos.A seleção sul coreana apresentou comportamentos algo distintos nos primeiros jogos do Mundial. No jogo contra o Uruguai, utilizou uma organização com menos projeção ofensiva. Já no jogo contra o Gana, é interessante ver que definiram uma linha de quatro jogadores na frente, devido à projeção do lateral esquerdo Jim-Su Kim, deixando o seu lado muito vulnerável defensivamente. Este comportamento pode ser em muito explicado pelo facto da Coreia do Sul ter estado definitivamente obrigada a pontuar nesse jogo, tal como estará contra a seleção portuguesa. Veremos como se vai posicionar, mas este pode ser também a explorar pelo equipa das quinas.A saída a jogar da formação de Paulo Bento, através do guarda-redes, é algo que a seleção das Quinas pode utilizar a seu favor. Quando opta por soluções mais apoiadas, explorando o passe curto/médio, mostra um grande sucesso nas suas ações, ao invés do que acontece com o passe longo que, como se pode constatar pelo gráfico, corresponderam maioritariamente a passes falhados.Assim, uma pressão mais alta por parte de Portugal, que obrigue a seleção asiática a procurar soluções mais verticais e longe da sua baliza, poderá levar a que a oponente cometa um maior número de erros neste momento do jogo, evidenciando porventura dificuldades a sair a jogar e a impor-se na partida.Apesar dos jogadores sul coreanos povoarem muito a zona central, têm muitas dificuldades no jogo interior e a maioria das ações realizadas ofensivamente são pelos corredores laterais, sobretudo pelo corredor direito, com destaque para o lateral Moon-Hwan Kim.Como já vimos, a seleção orientada por Paulo Bento procura levar muito o jogo para as faixas laterais, não pedindo licença para efetuar cruzamentos como se vê na imagem. Defender bem as faixas laterais deverá ser claramente um fator a ter em conta na estratégia operacionalizada por Fernando Santos.Fruto também do bloco médio-alto que tem utilizado, é possível constatar que a seleção asiática apresenta um maior número de recuperações de bola no meio-campo ofensivo. Tal dado é característico da intensidade de jogo muitas vezes apresentada por seleções asiáticas como também o Japão já evidenciou. No entanto, e com a panóplia de soluções que a seleção lusa pode apresentar, a procura por espaços deixados na profundidade (algo que também se viu com a propensão ofensiva dos laterais) pode ser algo a ser explorado nas transições por parte da equipa portuguesa.Um bom jogo para promover alguma rotação na equipa e aproveitar para colocar Rafael Leão numa das alas para explorar o espaço deixado pelos laterais sul coreanos.Uma última nota de destaque para o jogador mais conhecido (e influente) da Coreia do Sul. Apesar de, até ao momento, estar um pouco apagado neste Mundial, Heung-Min Son é, com alguma distância, o jogador que mais ameaça a baliza contrária, seja através dos seus passes ou remates.Uma boa métrica para o constatar diz respeito à métrica xT (Expected Threat) que, como o próprio nome indica, avalia o perigo/ameaça gerada ao adversário por cada um dos jogadores, permitindo avaliar de que forma cada jogador contribui para que a sua equipa chegue a zonas de perigo. É importante realçar que, ao contrário da tão conhecida métrica xG (Expected Goals), que avalia o número de golos esperados, pelo que apenas considera as jogadas que culminam em remate, a métrica xT engloba todas as situações de ataque sem estarem obrigatoriamente dependentes de uma finalização, pelo que nos permite entender de forma mais precisa se um determinado jogador foi ou não uma ameaça para o seu oponente.Assim, da análise do xT dos jogadores da Coreia do Sul, é possível constatar que, a seguir ao Son, e excluindo o Kang-In Lee, jogador que entrou no decorrer dos dois primeiros jogos, os dois atletas sul coreanos com maior xT são os laterais Jin-Su Kim e Moon-Hwan Kim.Se olharmos para os xG, Gue-Sung Cho, que apenas jogou a titular contra o Gana, aparece em destaque, pelo que é um jogador claramente a ter em atenção pela seleção portuguesa.Este trabalho foi realizado por um grupo de alunos do Master em Big Data aplicado ao futebol, do Sports Data Campus, no âmbito de uma parceira com o Record.Autores: