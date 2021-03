Árbitro alemão dirige estreia da Seleção Nacional na qualificação para o Mundial'2022

O alemão Daniel Siebert foi nomeado para dirigir o encontro entre a Seleção Nacional e o Azerbaijão, na quarta-feira (19h45), em Turim, no arranque do Grupo A de qualificação para o Mundial'2022, anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Siebert, de 36 anos, vai arbitrar pela primeira vez um jogo da seleção portuguesa, embora no início desta época tenha dirigido dois jogos que envolveram equipas lusas nas competições europeias.

Em setembro, esteve no Besiktas-Rio Ave (1-1), da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que os vilacondenses venceram no desempate por grandes penalidades, e em outubro arbitrou o FC Porto-Olympiacos (2-0), da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

A seleção lusa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, em Itália, devido à pandemia de covid-19.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (hora de Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um playoff.