Árbitro iraniano dirige o Portugal-Uruguai

A FIFA nomeou o iraniano Alireza Faghani para arbitrar o Portugal-Uruguai, da segunda jornada da fase de grupos do Mundial e que se realiza esta segunda-feira às 19 horas, no Estádio Lusail, palco da final do evento.Faghani, de 44 anos, já dirigiu o Brasil-Sérvia na primeira jornada, igualmente no Estádio Lusail. É internacional desde 2008, tendo já apitado a final do Mundial de Clubes de 2015, a final dos Jogos Olímpicos de 2016, entre outras finais de competições asiáticas. Esteve na Taça das Confederações de 2017, onde dirigiu o Portugal-Chile das meias-finais, que a Seleção Nacional perdeu no desempate por penáltis.O juiz iraniano esteve também no Mundial de 2018, onde dirigiu quatro encontros: na fase de grupos apitou o Alemanha-México e o Sérvia-Brasil, o França-Argentina dos oitavos de final e o jogo de atribuição do 3.° lugar entre Inglaterra e Bélgica.Terá dois compatriotas como árbitros assistentes e equipa de VAR será liderada por Abdulla Al-Marri, do Qatar.