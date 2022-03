Golo de Slimani vale vitória e deixa Argélia mais perto do Mundial'2022

A Argélia deu esta sexta-feira um passo importante rumo ao apuramento para o Mundial'2022, no Qatar, ao bater os Camarões por 1-0, na primeira mão dos playoffs africanos de acesso ao Campeonato do Mundo. O encontro ficou decidido ainda na primeira parte, com uma cabeçada de belo efeito de Islam Slimani, avançado do Sporting, a fixar o resultado final e que deixa os argelinos mais perto do apuramento.

A segunda mão joga-se na terça-feira.