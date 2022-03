Argélia de Slimani falha Mundial após eliminação dramática no prolongamento

Ekambi colocou os Camarões no Mundial no último suspiro e eliminou Argélia no prolongamento, com um golo aos 120'+4 minutos.Após a vitória da Argélia na primeira parte, por 1-0, os Camarões 'devolveram' o resultado em Blida, ao cabo de 90 minutos. Choupo-Moting apontou o primeiro golo de uma partida que contou com o sportinguista Slimani a titular e a disputar os 120 minutos da partida.Já no prolongamento Touba (118') fez o 1-1 para os argelinos e tudo parecia apontar para a qualificação dos homens da casa, mas o futebol... aconteceu com um golo no último momento do encontro.Os Camarões, que prescindiram de António Conceição após a Taça das Nações Africanas, vão participar no oitavo Mundial da sua história, no Qatar.