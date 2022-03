Argentina chega ao 30.º jogo sem perder ao bater Venezuela

A Argentina somou na sexta-feira o seu 30.º jogo consecutivo sem perder, ao bater em casa a Venezuela por 3-0, na despedida caseira da fase de qualificação para o Mundial de 2022.

No La Bombonera, em Buenos Aires, com os adeptos 'albi-celestes' em festa do início ao fim, a formação de Lionel Scaloni, com o 'chefe de orquestra' Lionel Messi de volta, dominou o jogo por completo, somando uma vitória indiscutível.

Depois de várias ocasiões, algumas claras, a Argentina adiantou-se no marcador aos 35 minutos, por intermédio de Nicolás González, que emendou um centro da direita de Rodrigo de Paul, servido por Mac Allister, após arrancada de Messi.

Na segunda parte, os campeões sul-americanos, há muito apurados para a fase final, continuaram a dominar, mas o jogo só animou, verdadeiramente, com a entrada do ex-benfiquista Ángel Di María, que substituiu Mac Allister, aos 70 minutos.

O jogador do Paris Saint-Germain marcou o segundo tento da Argentina, aos 79 minutos, com um categórico 'chapéu' ao guarda-redes Faríñez, que saiu extemporaneamente da baliza, depois de nova assistência de Rodrigo de Paul.

Três minutos volvidos, aos 82, foi o 'capitão' Lionel Messi a marcar o terceiro dos campeões mundiais de 1978 e 1986, de pé direito, na pequena área, após triangulação com Di María.

No seu 159.º encontro pela formação argentina, o '10' apontou o seu 81.º golo, ao qual adiciona 45 assistências. Apenas nas eliminatórias de apuramento para Mundiais, conta agora 28 tentos, em 59 encontros.

O resultado já não se alterou, com a Argentina a somar o seu 30.º jogo sem perder (20 triunfos e 10 igualdades), desde o desaire por 2-0 com o Brasil, em 02 de julho de 2019 - não há seleção que não perca há tanto tempo.

O central benfiquista Nicolás Otamendi jogou os 90 minutos, na formação argentina, tal com Nahuel Ferraresi, que alinha no Estoril Praia, na formação 'vinotinto'.

Na classificação da zona sul-americana, a Argentina reforçou o segundo lugar, somando 38 pontos, menos quatro do que o líder Brasil, sendo que ambas as seleções somam menos um jogo. Também já estão apurados Equador e Uruguai, ambos com 25 pontos.

As últimas decisões prendem-se com o quinto lugar, pelo qual vão lutar, na 18.ª e última jornada, marcada para terça-feira, o Peru (21 pontos), a Colômbia (20) e o Chile (19).

O quinto classificado da zona CONMEBOL qualifica-se para um 'play-off' intercontinental com o quinto colocado da zona asiática (Austrália, Emirados Árabes Unidos, Iraque ou Líbano), que dará ao vencedor um lugar no Mundial2022.

Na fase final, já estão 19 seleções, as quatro da América do Sul, 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.