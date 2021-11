Argentina ganha no Uruguai com Otamendi a titular e fica a um passo do Mundial'2022

A Argentina está a um pequeno passo de garantir o apuramento para o Mundial do Qatar. Com Otamendi, central do Benfica, a titular e Lionel Messi no banco (entrou aos 76 minutos), a seleção albiceleste foi a Montevideu derrotar o Uruguai por 1-0 e consolidou o segundo lugar da qualificação sul-americana.





Em partida da 13ª jornada, Di María, logo aos 7 minutos, marcou o golo decisivo com assistência de Dybala, permitindo à seleção orientada por Lionel Scaloni alcançar o 26º jogo consecutivo sem perder.

A Argentina soma 28 pontos, menos seis do que o líder Brasil, já qualificado. As duas seleções têm um jogo a menos do que as restantes, precisamente o clássico entre ambas, em São Paulo, que foi suspenso a 5 de setembro - até agora a CONMEBOL não definiu a data para a sua realização. Argentina e Brasil voltam a encontrar-se na terça-feira, em San Juan.



Quanto ao Uruguai, que teve o médio Ugarte, do Sporting, como suplente não utilizado, ocupa o 6º lugar da qualificação, com 16 pontos, os mesmos que Colômbia (5º) e Chile (4º). O Equador é terceiro, com 20 pontos.

Recorde-se que os quatro primeiros classificados têm apuramento direto para o Mundial, sendo que o 5º colocado terá de disputar um playoff frente à seleção vencedora da qualificação da Oceânia.