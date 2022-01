Argentina sem Scaloni e Aimar na visita ao Chile

A Argentina defronta esta quinta-feira (madrugada em Portugal) o Chile, num jogo da zona de qualificação sul-americana para o Mundial'2022 no qual já sabe que não contará com o selecionador Lionel Scaloni no banco. Nem o técnico, nem o adjunto Pablo Aimar. Tudo por causa da Covid-19. O selecionador está positivo ao coronavírus, ao passo que o antigo jogador do Benfica não se encontra infetado, mas tem um contacto próximo positivo, algo que impede a sua viagem para o Chile. Além de Scaloni e Aimar, a Argentina terá também pelo menos duas baixas no terreno de jogo, já que Alexis Mac Allister e Emiliano Buendía falham a partida também por idêntico motivo. O primeiro por ter testado positivo e o segundo por ter um contacto próximo infetado.Na ausência dos dois técnicos, a Argentina será comandada em solo chileno por Walter Samuel e Diego Placente, mas a verdade é que tudo está em aberto, já que entrar no Chile é necessário um teste PCR negativo. Ora, os jogadores vão submeter-se a esses testes e a possibilidade de serem detetados mais casos é real. E isso faz Scaloni nem arriscar divulgar a equipa titular. "Tenho-a decidida, mas com tudo o que estamos a passar é impossível revelá-la. Ao chegar ao Chile irão fazer um PCR e amanhã teremos os resultados", referiu o técnico em conferência de imprensa - realizada por vídeo.A Argentina, refira-se, defende neste duelo o estatuto de equipa ainda sem derrotas na qualificação para o Mundial'2022 (tal como o Brasil). A turma das pampas tem 29 pontos, menos 6 do que a canarinha.