Argentina 'tramada' pelo VAR cede empate face ao Paraguai

A Argentina cedeu na quinta-feira os primeiros pontos na qualificação sul-americana para o Mundial de futebol de 2022, ao empatar 1-1 na receção ao Paraguai, num La Bombonera sem público, em encontro da terceira jornada.

Depois dos triunfos tangenciais na receção ao Equador (1-0) e na Bolívia (2-1), o conjunto Lionel Scaloni, com o benfiquista Otamendi no 'onze', falhou o terceiro triunfo, num jogo em que viu o VAR anular-lhe um segundo golo, que seria o da reviravolta, aos 58 minutos.

A formação paraguaia entrou muito bem no encontro e adiantou-se aos 22 minutos, num penálti transformado por Ángel Romero, depois de uma falta de Martínez Quarta sobre Miguel Almirón.

Aos 29 minutos, a Argentina perdeu Exequiel Palácios, por lesão, mas ganhou com a entrada de Giovani Lo Celso, que, aos 41 minutos, marcou o canto, na esquerda, que permitiu a Nicolás González, a novidade no 'onze', empatar de cabeça.

Na segunda parte, a formação da casa dominou por completo o encontro, perante um Paraguai apenas interessado em defender, e, logo aos 49 minutos, Lautaro Martínez ganhou a bola na 'raça' e isolou-se, mas rematou muito mal.

Aos 58 minutos, a Argentina chegou ao segundo golo, por Lionel Messi, a concluir de pé esquerdo a melhor jogada dos locais no encontro, entre González e Lo Celso, os protagonistas do primeiro tento, mas o VAR descortinou alegada falta no início da jogada, que o árbitro confirmou, após ver as imagens.

Apesar da deceção pelo golo anulado, os 'albi celestes' continuaram, até final, em busca de chegaram ao comando do marcador, mas Lautaro falhou aos 66 e 69 e minutos e Messi também não acertou nenhum livre, só na barra, aos 72.

Com este empate, a Argentina isolou-se, provisoriamente, na liderança da tabela, com sete pontos, contra seis do Brasil, que recebe hoje a Venezuela, de José Peseiro. Por seu lado, o Paraguai saltou, à condição, para o quarto posto, com cinco.

Em igualdade com os brasileiros está, provisoriamente, o Equador, que, no primeiro encontro da ronda, venceu a Bolívia por 3-2, em La Paz, graças a uma grande penalidade convertida por Carlos Gruezo, aos 88 minutos.

Os locais marcaram primeiro e chegaram ao intervalo na frente, com um tento de Juan Carlos Arce, aos 37 minutos, mas, no início da segunda parte, Beder Caicedo, aos 46, e Ángel Mena, aos 55, deram a volta ao resultado.

Apenas cinco minutos volvidos, Marcelo Moreno voltou a igualar o resultado, mas o Equador acabou por chegar ao terceiro tento, num jogo em que contou com o 'leão' Gonzalo Plata desde os 71 minutos, altura em que substituiu Beder Caicedo.