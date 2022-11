Argentino Facundo Tello apita o duelo de Portugal com a Coreia do Sul

Facundo Tello, de 40 anos, é o árbitro nomeado pela FIFA para dirigir o Coreia do Sul-Portugal, agendado para esta sexta-feira, no Estádio Education City. Será o jogo onde a equipa portuguesa tentará selar o 1.º lugar do Grupo H.O árbitro argentino é internacional desde 2019 e vai dirigir o seu segundo encontro deste Mundial do Qatar, depois de ter apitado o Suíça-Camarões na ronda inaugural, no passado dia 24. Terá como auxiliares os compatriotas Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade, com o senegalês Maguette Ndiaye a ser o 4.º árbitro.A equipa do VAR será liderada pelo colombiano Nicolas Gallo, que terá o apoio do venezuelano Juan Soto, do brasileiro Bruno Boschilia e do norte-americano Armando Villarreal.Em fevereiro deste ano, Tello apitou a final da Recopa Sul-americana, entre o Palmeiras e o Athletico Paranaense. Tem jogos dirigidos na Taça Libertadores e na Taça Sul-americana, tendo sido ainda um dos árbitros destacados para a Taça das Nações Árabes, disputada no ano passado.