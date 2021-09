Arturo Vidal 'pegado' com Richarlison nas redes sociais: «E esse palhaço, quem conhece?»

Normalmente diz-se que assim que o árbitro apita para o final do jogo a rivalidade e as picardias acabam - ou pelo menos são amenizadas -, mas não foi bem isso que se viu esta madrugada após o duelo entre Chile e Brasil, da qualificação sul-americana para o Mundial'2022, que os canarinhos venceram por 1-0. Os personagens foram Richarlison e Arturo Vidal, que nas redes sociais protagonizaram um duelo para lá do jogo dentro das quatro linhas, mas este sem qualquer vencedor...





Tudo começou pouco depois do apito final da partida, quando Richarlison deixou uma História no Instagram na qual lembrou uma publicação anterior de Vidal, a prometer uma vingança aos brasileiros no reencontro. "O bicampeão colocou-te de joelhos. Vemo-nos no Chile, mas desta vez sem ajudas", tinha escrito o chileno nessa altura, algo que o avançado do Everton recordou.Vidal viu e, claro, não gostou. Bem ao seu jeito, pegou na última foto de Richarlison no Instagram, colocou um emoji de um palhaço em cima do rosto do brasileiro e deixou uma mensagem que... diz tudo: "E esse palhaço, quem conhece?".A situação podia ter ficado por ali, mas Richarlison decidiu ainda deixar nova 'boca', agora à boleia de um 'meme' com um diálogo entre Galvão Bueno, conceituado narrador da Globo, e o repórter Tino Marcos.