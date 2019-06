Associação de Futebol de Macau recusa-se a jogar no Sri Lanka por razões de segurança

A Associação de Futebol de Macau decidiu que não vai enviar a seleção ao Sri Lanka, para a segunda mão do jogo de qualificação do Mundial'2022, devido aos atentados terroristas que ocorreram no país na Páscoa.A seleção de Macau venceu na quinta-feira em casa o Sri Lanka por 1-0, mas tudo indica que não jogará a segunda partida agendada para terça-feira.Segundo a TDM -- Canal Macau, o território pode agora vir a ser castigada pela FIFA.Os recentes ataques terrotistas e razões de sugurança foram as justificações dadas, no sábado, pela Associação de Futebol de Macau para não se deslocar ao Sri Lanka.O Sri Lanka tem estado sob tensão desde os atentados de 21 de abril, quando 258 pessoas morreram em ataques suicidas que atingiram três igrejas e três hotéis, e foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.No sábado, em entrevista à TDM, o capitão da seleção de Macau afirmou que grande parte dos jogadores estão dececionados com esta decisão porque queriam jogar e passar pela primeira vez na história à fase seguinte da qualificação."É com profunda tristeza que recebemos esta notícia. Já sabíamos que havia essa possibilidade, mas, depois de uma vitória na primeira mão, receber esta notícia agora é cair por terra todas as nossas esperanças. Os jogadores estão muito desiludidos", disse Nicolás Torrão, durante a entrevista.Entretanto, a grande maioria dos jogadores assinou um comunicado, onde apontam que o futebol em Macau não tem sido respeitado ultimamente e que agora tinham a oportunidade de dar aos "cidadãos, adeptos, familiares e amigos de Macau uma razão para se orgulharem da equipa nacional de Macau".Macau está em 183.º lugar do ranking da FIFA, enquanto o Sri Lanka é o 202.º da lista com 211 seleções.Mundial2022, a disputar no Qatar, vai ser o segundo na Ásia, depois do Coreia/Japão de 2002, e deverá ser o último com 32 seleções, já que em 2026 vai contar com 48 nações.Ainda assim, este mês, a FIFA vai reunir e decidir se antecipa este alargamento já para o Qatar, o que implicaria alguns jogos num país vizinho.