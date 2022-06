Assumiu homossexualidade e agora teme ir ao Mundial do Qatar: «Quero pôr a minha vida em risco?»

Josh Cavallo, jogador australiano do Adelaide United que em outubro do ano passado se tornou o primeiro futebolista no ativo a assumir publicamente a sua homossexualidade, admitiu numa entrevista à 'Sky Sports' que gostava de integrar a seleção do seu país no Mundial, mas que teme entrar no Qatar."Estou a dar tudo para representar a Austrália no Mundial, seria uma honra, mas ao mesmo tempo as leis chocam. Quero fazer algo realmente bom na minha carreira, sempre sonhei jogar com o meu país no Mundial, mas quero que a minha vida fique em perigo?", questiona o lateral-esquerdo, referindo-se às leis e à discriminação que os homossexuais sofrem no Qatar."Gostava definitivamente de ir ao Campeonato do Mundo. Quero mostrar que este assunto foi aceite por todos, não apenas para o Josh Cavallo, que é um futebolista e está protegido, quero que este assunto esteja bem para qualquer pessoa", sublinha o jogador.Cavallo quer ser uma referência para as pessoas que vivem em países em que a sua condição sexual pode ser considerada um delito. "Em todas as mensagens que recebo há muitas provenientes desses países, de pessoas que têm de fugir para poderem viver livremente e serem elas próprios. Espero que isto mude no futuro, porque o que que está a acontecer agora não está certo. É algo que podemos mudar."Recorde-se que Nasser Al-Khater, presidente do comité organizador do Mundial, garantiu que "ninguém vai sentir-se ameaçado" no Qatar e convidou, inclusivamente Cavallos a visitar o país. "Damos-lhe as boas vindas e convidamo-lo a conhecer o país antes do Mundial. Ninguém se sente ameaçado aqui e penso que esta perceção de perigo deve-se às múltiplas acusações e notícias que dão uma visão negativa do Qatar", garantiu, avisando mesmo assim: A homossexualidade não é permitida. As demonstrações públicas de afeto não são bem-vistas e isto aplica-se a todos."