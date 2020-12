Azerbaijão a abrir e Sérvia a fechar: o calendário de Portugal rumo ao Mundial'2022

Um dia depois de ter conhecido os seus adversários no Grupo A de apuramento para o Mundial'2022, Portugal soube esta terça-feira o seu calendário para essa mesma fase de qualificação. A Seleção Nacional arrancará a sua campanha a 24 de março, com uma receção ao Azerbaijão, fechando as contas oito meses depois, com nova receção, neste caso a Sérvia, a 14 de novembro.





Pelo meio destes encontros, refira-se, a Seleção Nacional terá ainda dois jogos diante do Qatar , a 4 de setembro e 9 de outubro de 2021.Portugal-AzerbaijãoSérvia-IrlandaIrlanda-LuxemburgoSérvia-PortugalAzerbaijão-Sérvia, 17 horasLuxemburgo-Portugal, 19h45Luxemburgo-AzerbaijãoPortugal-IrlandaIrlanda-AzerbaijãoSérvia-LuxemburgoAzerbaijão-Portugal, 17 horasIrlanda-Sérvia, 19h45Azerbaijão-Irlanda, 17h00Luxemburgo-Sérvia, 19h45Portugal-LuxemburgoSérvia-AzerbaijãoAzerbaijão-Luxemburgo, 17 horasIrlanda-Portugal, 19h45Luxemburgo-IrlandaPortugal-Sérvia