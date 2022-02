Bagdade vai voltar a receber jogos oficiais de seleções de futebol

O Iraque e os Emirados Árabes Unidos vão defrontar-se em Bagdade na qualificação para o Mundial'2022, no que é um regresso oficial do futebol de seleções à capital iraquiana após vários anos, anunciou este domingo a federação local.

A FIFA mantinha a interdição de jogos no Iraque, por questões de segurança, e tinha a partida agendada para a Jordânia ou o Qatar, em 24 de março, mas decidiu levantar a proibição que tinha sido decretada pela instabilidade no país.

"Recebemos uma notificação oficial da FIFA a confirmar o levantamento da interdição para todos os estádios do Iraque", revelou o porta-voz da federação iraquiana de futebol, Ahmed al-Moussaoui.

Em janeiro, o estádio de Al-Medina, em Bagdad, já tinha acolhido um jogo particular frente ao Uganda, quebrando-se assim um jejum de nove anos - o anterior jogo tinha sido uma partida perante a Libéria, em 2013.

Nos últimos anos, o Iraque fez alguns jogos particulares em Bassorá, mas disputou as partidas oficiais de qualificações para os Mundiais em campo neutro, em Doha.

O estádio Al-Medina tem 32 mil lugares e é um dos que tem capacidade para acolher jogos internacionais. Os outros são o de Erbil, no Curdistão, Bassorá, no sul do Iraque, com 65 mil lugares, e Kerbala.