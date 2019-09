Bahrain de Hélio Sousa empata a um golo com o Iraque

A seleção do Bahrain, treinada pelo português Hélio Sousa, empatou esta quinta-feira a um golo com o Iraque, mas quase lograva uma surpresa, no grupo C da fase de qualificação da zona asiática para o Mundial2022.A equipa do Bahrain esteve a vencer desde o minuto nove, quando Kamil Al Aswad inaugurou o marcador, até ao minuto 86, altura em que o Iraque, apontado como favorito, conseguiu restabelecer a igualdade por Ali Mohanad.O Iraque teve mais iniciativa atacante e posse de bola, 39 contra 61 por cento, mas o Bahrain criou as melhores situações de golo.Com dois jogos já realizados para o Grupo C da zona asiática de qualificação para o Mundial 2022, no Qatar, há quatro seleções que somam 1 ponto, o Bahrain, o Iraque, o Cambodja e Hong-Kong, que também empataram a um golo, e uma, a do Irão, que ainda não se estreou, e que o fará na próxima terça-feira na receção à seleção de Hong-Kong.