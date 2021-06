Bahrain de Hélio Sousa 'esmaga' Cambodja na qualificação asiática

O Bahrain goleou esta quinta-feira o Camboja (8-0) na sétima ronda da segunda fase de qualificação asiática para o Mundial do Qatar'2022, com a seleção liderada pelo técnico português Hélio Sousa a ascender provisoriamente à liderança do grupo C.

Num jogo completamente dominado pelo Bahrain, três jogadores conseguiram bisar, nomeadamente, Al Aswad (8' e 71'), Madan (46 e 65) e Abdullabt (75' e 90'+2), tendo Al Romaihi (45'+2) e Shaikh (51') anotado os restantes golos da formação do Golfo Pérsico.

Com três vitórias e três empates, o Bahrain subiu à condição ao primeiro lugar do agrupamento C, com 12 pontos, seguido pelo Iraque, com 11 pontos, mas com menos um jogo disputado.

O Irão (cinco jogos, nove pontos) é terceiro, Hong Kong (seis jogos, cinco pontos) é quarto, e o Camboja é o último com apenas um ponto em seis partidas.