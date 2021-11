Bale: «Não voltes a dizer isso se quiseres ser meu agente»

Jonathan Barnett, empresário do Gareth Bale, extremo do Real Madrid, revelou que o avançado galês é um verdadeiro fanático pela seleção do País de Gales."Desde o primeiro dia em que o conheci e ao seu pai, ele disse-me quanto a seleção era especial para ele. Quando falei com ele e lhe disse que poderia jogar por Inglaterra, ele disse-me: 'Nunca voltarás a dizer isso se queres ser o meu agente!' É um fanático pelo País de Gales. Se conseguir chegar ao Mundial com o seu país, será a glória suprema para ele", revelou, em declarações ao 'AS'.Bale estreou-se em 2006 pela seleção galesa frente a Trinidade e Tobago, com apenas 16 anos. Com 99 internacionalizações pelo seu país, o extremo disputou o Euro'2016 e o Euro'2020. O sonho passa agora por disputar o Mundial'2022. Os galeses ocupam o terceiro lugar do Grupo E da fase de qualificação, com 11 pontos, os mesmos da República Checa e menos cinco do que a Bélgica.