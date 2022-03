Balotelli e o 'falhanço' da Itália no playoff: «Antes do jogo ninguém sentia a minha falta...»

Mario Balotelli não escondeu a desilusão com o desaire da Itália frente à Macedónia do Norte (0-1) , que ditou a eliminação da squadra azzurra do Mundial'2022, mas sublinhou que Mancini, que tem feito um "ótimo trabalho", deve continuar à frente da seleção."A derrota de Itália custou a toda a gente. Eu também estive mal. Não tem a ver apenas com o facto de não ter sido convocado contra a Macedónia. Com o Mundial em dezembro, a possibilidade para voltar estava sempre lá. As portas não estavam fechadas, mas perdi uma oportunidade importante. É realmente doloroso", disse à 'Sky Sports Italia'.O avançado brincou ainda com o resultado final do encontro, dizendo que poderia ter sido diferente caso lá estivesse. "Antes do jogo ninguém sentia a minha falta. Falar depois é fácil. Houve muitas ocasiões frente à Macedónia e eu sou bom em frente à baliza. Não sei se vencíamos comigo lá, mas havia uma boa chance de marcar um golo".Questionado sobre a continuidade de Mancini no comando da seleção italiana, Balotelli considerou ser a decisão certa. "Não estive com ele, mas ainda gosto muito dele. Estou muito feliz por ele ficar, ganhou um Europeu. Percebo a tristeza do povo, mas Mancini fez um ótimo trabalho e estou feliz que continue", rematou.A Itália venceu esta terça-feira o jogo frente à Turquia (3-2) , disputado entre as duas seleções eliminadas no caminho C do playoff europeu para o Mundial'2022.