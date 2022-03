Balotelli: «Parece que só faço falta quando a Itália perde»

Mario Balotelli comentou esta quarta-feira a eliminação da Itália do Mundial'2022. Em declarações à 'Sky Sport Italia' o experiente avançado do Adana Demirspor assumiu ser "realmente doloroso" não ver a atual campeã europeia no Campeonato do Mundo do Qatar, lamentando ainda o facto de as pessoas só se lembrarem dele quando a 'Squadra Azzurra' perde um jogo.

"Com o Mundial em dezembro, eu tinha a possibilidade de regressar à Seleção. As portas não estavam fechadas para mim, eu também perdi uma oportunidade importante. É realmente doloroso ver a Itália de fora [do Mundial]", começou por dizer o experiente avançado, que em tempos foi uma das maiores promessas do futebol mundial, deixando críticas às pessoas que só se lembram dele quando Itália perde um jogo.

"Parece que só faço falta quando a Itália perde. Antes do jogo ninguém penso nisso, depois é muito fácil de se dizer. Vi o jogo e tivemos ocasiões para marcar. Sou bom à frente da baliza. Não quer dizer que se eu estivesse lá que teríamos vencido o jogo, mas podia ter marcado um golo", acrescentou.

Mario Balotelli assumiu ainda que tem uma boa relação com o selecionador Roberto Mancini. "Ainda não falamos [desde a eliminação], mas sempre gostei dele e estou muito feliz por ficar [no comando]. As pessoas estão dececionadas e tristes com a eliminação, mas não podemos esquecer que o Mancini rapidamente construiu uma equipa forte. Ninguém esperava que ele se tornasse campeão da Europa. Merece continuar", terminou.