Batistuta diz que "Messi não é Jesus Cristo" e aborda candidatos ao Mundial: «Ninguém fala de Portugal...»

Gabriel Batistuta lançou as suas apostas sobre quem poderá sair vitorioso do Mundial do Qatar que arranca em novembro e deu conta que exista uma seleção que não é falada mas deveria ser: a portuguesa."Existem muitos candidatos. Em Espanha dizem que este ano não lhes pode escapar... Há a Bélgica, a Inglaterra, a Alemanha é a Alemanha e ainda não falámos da França. E ninguém fala de Portugal. Esperem um pouco e verão Portugal. A nossa seleção [argentina] chega num momento espetacular [ao Qatar]", revelou em entrevista ao 'La Nación', dando conta das qualidades de Lionel Messi, mas garantindo também que La Pulga não é sobrehumano."Na seleção argentina gosto de todos porque eles têm personalidade. Durante muito tempo falámos de Messi. Primeiro, condenámo-nos por pensar que tínhamos Jesus Cristo. É o Messi, sim, mas não é Jesus Cristo, e depois condenamo-lo também. Causámos danos durante um longo período. Agora isso mudou, vês? Porque ele também se sentia mais livre com estes colegas. Claro que se eu tiver a bola e a puder dar a Messi, eu dar-lha-ei. Se tiver dois companheiros de equipa, o Messi e outro, e quero dar a bola ao Messi... também posso. Se há um bloqueio e ele está atrás, tenho de a dar a outro. Os miúdos entenderam e todos jogam bem. Se eles não podem dar a bola ao Messi, dar-lha-ão depois porque o Messi também não é estúpido. O que sentirá por ver que os restantes colegas esperam que ele faça tudo sozinho? E se jogassem juntos? Vão perguntar ao Messi se ele prefere jogar no Barcelona de Guardiola, onde dividiu tudo com grandes jogadores, ou jogar sozinho e marcar os golos todos. É por isso que nesta seleção deves ficar feliz ao ver a personalidade de todos os jogadores", garantiu Gabriel Batistuta.Sobre o momento de Messi deixar a seleção alviceleste não é sabido por Batistuta, mas este aproveitou para dar o exemplo de Cristiano Ronaldo."Todos jogamos porque temos um objetivo e o objetivo dele é ser o melhor do Mundo… para sempre. É isso que o move. Ele vai jogar até que o mandem embora, imagino. Eu não o vejo a sair. Bem, chega uma altura que se o físico não te garante mais nada, será por causa da mentalidade. É por isso que ele e o Cristiano Ronaldo são diferentes. Agora, a capacidade do Messi ninguém a tem. O Cristiano superou toda a gente por causa da mentalidade dele porque jogar, jogar, muitos jogam como o Cristiano, mas ele tem cabeça, tem o ego dele, todos nós temos um ego, tu tens o teu ego, eu tenho o meu, aquele que não tem ego não faz nada. O Diego [Maradona] tinha um ego e o Pelé seguramente também. São jogadores que juntam tudo: condições físicas, habilidade, caráter, ambição, ego e destacaram-se. Há muitos que treinam da mesma forma ou até mais, mas não são movidos pela mesma motivação. Messi vai jogar bem este Mundial e não porque poderia ser o último, mas porque tenho a certeza que ele também queria vencer os anteriores. Agora ele tem uma boa equipa", explicou o antigo avançado de Fiorentina e Roma.