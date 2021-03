Benzema é assombração para Deschamps

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, é uma espécie de assombração para Didier Deschamps, selecionador de França. Sempre que há uma conferência, o técnico dos Bleus é questionado sobre a ausência do atacante na lista de convocados. Toda a gente sabe que o jogador merengue está fora dos planos de Didier Deschamps devido a uma polémica com Valbuena, a qual envolveu uma acusação de extorsão. Mas a questão repete-se...

A França lidera isolada o Grupo D, mas Didier Deschamps não se livra da tal perguntinha marota. Desta feita, a questão foi colocada em Baku, capital do Cazaquistão, por um jornalista... cazaque. O técnico gaulês não conteve o sorriso e ripostou. “Oh, não! Até aqui? Não há mais perguntas?”, perguntou com ar bem-disposto, lançando para o ar uma pequena provocação: “Deve ter sido um jornalista francês que lhe segredou essa pergunta.”