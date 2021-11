Bernardo Silva às ordens de Fernando Santos no treino

Bernardo Silva esteve esta sexta-feira às ordens de Fernando Santos no treino da Seleção Nacional. Uma boa notícia a dois dias do duelo decisivo com a Sérvia (domingo), em que se decidirá quem se apura diretamente para o Mundial'2022.De resto, estiveram 14 jogadores na primeira sessão depois do empate na Irlanda: José Sá, Diogo Costa, João Cancelo, Nuno Mendes, Rúben dias, fonte, Rúben Neves, William, João Moutinho, Diogo Jota, João Félix, Renato Sanches e Bernardo Silva.