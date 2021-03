Bernardo Silva com respeito mas sem medo nenhum

Em casa de um dos mais diretos adversários na luta pelo apuramento para o Mundial’2022, Bernardo Silva pede cuidado à Seleção Nacional. É que do outro lado está uma “equipa versátil”, que irá apresentar os mais variados problemas para a defesa nacional. “Não temos preocupação específica com um jogador da Sérvia, até porque são muitos os que são bons, que são perigosos. Portanto, vamos estar muito atentos a todos. Queremos estar sólidos defensivamente para depois podermos atacar bem e ganhar o jogo”, disse o craque do Man. City.

Sem tabus, Bernardo não teve problemas em falar sobre alguns adversários. “A Sérvia também é muito técnica. Basta olharmos para jogadores que conhecemos muito bem, como Tadic, que é um dos melhores médios-ofensivos atualmente. Djuricic também... São uma equipa muito forte fisicamente, mas também muito móvel e forte tecnicamente”, sustentou, individualizando num outro avançado que bem conhece. “Medo não tenho, mas muito respeito por aquilo que Mitrovic é como jogador. Joguei contra ele há pouco tempo no City-Fulham. É um jogador muito forte dentro da área, no jogo aéreo e consegue segurar a bola muito bem. Precisamos de estar focados para pará-los da melhor forma”, atirou.

Quanto a promessas, Bernardo sabe o peso que a equipa das quinas tem aos ombros. “É normal que as pessoas esperem sempre muita coisa de Portugal, e a missão dos jogadores e do treinador é estarem preparados para estar ao nível dessas expectativas. Claro que vamos dar o nosso melhor.”

Virar a página do Azerbaijão

Bernardo Silva admite que faltou mais pontaria frente ao Azerbaijão, mas mostrou pragmatismo. “É óbvio que queremos materializar as ocasiões e os jogadores vão sempre trabalhar para o fazer com mais regularidade. Sabemos que os portugueses esperavam um resultado diferente, mas o importante foram os três pontos. Esta seleção trabalha sempre da mesma forma para ganhar. E conseguimos. Esse jogo já passou”, atirou.