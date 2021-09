Bernardo Silva lamenta falta de eficácia e assume: «Eu falhei um golo que não posso falhar...»

Portugal passou um enorme susto diante da Irlanda, conseguindo apenas a reviravolta nos descontos, e no final da partida Bernardo Silva admitiu que o sofrimento foi por culpa próprio, muito pela falta de eficácia. O jogador do Man. City assume mesmo culpa num desses lances, nos quais admite que não podia falhar





"Portugal começou bem, mas infelizmente não conseguimos marcar o penálti que poderia ter facilitado as coisas. Numa bola parada a Irlanda marcou. Foi sempre uma equipa defensiva, que jogou bem baixo e tentou perder tempo. Estamos felizes pela vitória. Há aspetos a corrigir, mas falhámos muitos golos. Houve falta de sorte. Eu falhei um golo que não posso falhar. No final de contas são três pontos importantes e queremos continuar na primeira posição", disse, à RTP3."Todos os jogos são complicados. Jogo contra muitos destes jogadores na Premier League. São jogadores muito fortes que jogam nas melhores ligas do mundo. Isto das pessoas pensarem que é mais fácil por ser a Sérvia, Irlanda ou Azerbaijão... isso é mentira."