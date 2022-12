Boas notícias para Fernando Santos no último treino antes do jogo com Marrocos

Fernando Santos contou, esta sexta-feira, com todos os 24 jogadores da Seleção Nacional no relvado em mais um treino, o último antes do jogo com Marrocos dos 'quartos' do Mundial. Rúben Dias, que ontem tinha realizado trabalho específico no ginásio, está de regresso.Refira-se que Nuno Mendes e Danilo Pereira são os dois elementos que já não se encontram entre a comitiva de Portugal, depois de terem sido autorizados a regressar a Paris para recuperarem das respetivas lesões.Portugal defronta Marrocos amanhã, pelas 15 horas, nos quartos de final do Mundial.