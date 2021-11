há 27 min Ontem

As contas do apuramento sul-americano

O Brasil chega a este encontro no 1º lugar, com 31 pontos em 11 jogos (têm um jogo em atraso, o 'célebre' duelo com a Argentina que foi interrompido pelas autoridades brasileiras) e em caso de vitória a seleção canarinha garante automaticamente o apuramento para o Mundial'2022.



Já a Colômbia, com 12 jogos já disputados, soma 16 pontos e está no 4º lugar, em igualdade com o Uruguai (5º). A Argentina é segunda com 25 pontos em 11 jogos e o Equador - que já esta noite bateu a Venezuela (1-0) - ocupa o terceiro posto, com 13 partidas já realizadas.



Recorde-se que os quatro primeiros classificados têm qualificação direta para o Mundial e o 5º colocado terá de disputar um playoff com a seleção vencedora da qualificação na Oceânia.