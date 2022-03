Brasil goleia Chile e segue invicto na qualificação para o Mundial

O Brasil - já apurado para o Mundial do Qatar - goleou o Chile, por 4-0, e continua só com vitórias na qualificação. A equipa canarinha jogou no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com quase 70 mil pessoas nas bancadas, e não desiludiu.Neymar abriu o marcador no final da primeira parte, de penálti, a castigar uma falta cometida pelo lateral direito Isla. Em cima do intervalo, Vinícius ampliou a vantagem, com um remate cruzado de pé esquerdo.No início da segunda parte o Brasil apanhou um susto; Vidal marcou mas foi apanhado em fora de jogo.Seguiu-se um novo penálti para o Brasil, depois de o guarda-redes Bravo derrubar Antony. Philippe Coutinho foi chamado a marcar e fez o 3-0.O Brasil fechou a contagem em tempo de descontos, por Richarlison.O Chile ainda não está apurado para o Mundial e para garantir uma vaga no Qatar vai ter de vencer o Uruguai. Além de esperar pela queda da Colômbia e do Peru, de modo a roubar o 5.º lugar, que lhe daria direito a jogar o playoff.