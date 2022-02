Brasil goleia Paraguai e segue invicto na qualificação para o Mundial'2022: veja os golos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Brasil recebeu e venceu (4-0) na madrugada desta quarta-feira o Paraguai, no Mineirão, em jogo da zona sul-americana de qualificação para o Mundial'2022. O antigo extremo do Sporting Raphinha, Phillipe Coutinho, Antony e Rodrygo foram os autores dos golos da seleção brasileira, que já está qualificada para a competição.O Brasil chegou assim aos 39 pontos, precisando de outros quatro nos últimos dois jogos (frente a Chile e Bolívia) para garantir a melhor campanha de sempre durante a fase de qualificação.O Paraguai ocupa neste momento o 9.º lugar com apenas duas vitórias em 16 jogos, e já não tem qualquer hipótese de atingir o Mundial'2022.













Good morning to everybody, especially Philippe Coutinho pic.twitter.com/8e2dU0B8YN — Ty Bracey (@TyBracey) February 2, 2022