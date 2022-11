Brasil rumo ao Qatar: Tite ultima detalhes visando a lista final

Após o final das principais competições do Brasil, o Brasileirão termina no dia 13 mas já tem o Palmeiras campeão. Assim sendo, as atenções voltam-se agora para o Mundial e o primeiro passo será a convocatória dos 26 jogadores que irão ao Qatar. Tite esteve na Europa a assistir a vários jogos e agora é altura da equipa técnica conversar sobre as observações e fechar a lista.

Um dos principais elementos será o médico Rodrigo Lasmar, que esteve em Inglaterra para saber como estavam os jogadores Lucas Paquetá e Richarlison, que estão lesionados. Alguns jogos da Liga dos Campeões foram observados, tanto por Tite como pelos seus adjuntos.

A relação de 55 jogadores foi enviada à FIFA, mas não foi divulgada pela CBF. Embora a lista deva ter poucas surpresas, não será de descartar a entrada de jogadores que se têm destacado ou que recuperaram de lesão, como é o caso do benfiquista Lucas Veríssimo.

O regresso do jogador à equipa B do Benfica e os minutos que acumulou diante do Maccabi Haifa, podem dar ao central uma possibilidade de ser chamado por Tite. Antes de se lesionar no ano passado, o jogador vinha sendo constantemente lembrado nas convocatórias.

Uma semana após o anúncio, a seleção brasileira junta-se em Turim, Itália, onde irá realizar um curto período de estágio. A apresentação oficial acontece dia 14 de novembro e a viagem para o Qatar será no dia 19. O Brasil tem estreia marcada no Mundial para dia 24 diante da Sérvia.

A lista final será divulgada na próxima segunda-feira às 13 horas locais, 16 horas em Portugal Continental.