Bruno Fernandes e a ida de Ronaldo para Manchester: «O nosso foco é ganhar tudo o que há para ganhar»

Bruno Fernandes foi esta terça-feira chamado à titularidade da Seleção Nacional frente ao Azerbaijão, jogo a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022 que Portugal venceu por 3-0, com o médio do Manchester United a fazer a assistência para o primeiro golo da equipa das quinas na partida, da autoria de Bernardo Silva.





"O importante era ganharmos os três pontos, pois sabemos que, se ganharmos todos os jogos daqui até final, estamos apurados para o Mundial", começou por dizer o ex-Sporting, em declarações à RTP3, antes de falar sobre o regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford."Sabemos que o entusiasmo vai estar ao rubro, toda a gente conhece o Cristiano naquela casa e está muito alegre e confiante por o ter de volta. Nós, jogadores, fazemos parte dessa confiança, sabemos aquilo que ele nos pode dar. O nosso foco e o do Cristiano, por aquilo que já falei com ele, é ganhar o que há para ganhar. Os nossos objetivos mantêm-se e obviamente que, com o Cristiano, temos mais uma referência para nos ajudar a ficar mais perto disso", concluiu.