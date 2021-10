Bruno Fernandes e os recordes de Cristiano Ronaldo: «Começo a achar que é verdade...»

Mais um jogo, mais três golos para Cristiano Ronaldo e mais um recorde para a conta do avançado português. Diante do Luxemburgo a história de tantas noites voltou a viver-se, com CR7 a chegar aos dez hat tricks pela Seleção Nacional, um máximo histórico a nível mundial. Mas como é Cristiano Ronaldo no balneário após este tipo de conquistas? A resposta de Bruno Fernandes em declarações à TNT Sports diz tudo...





"Igual, com fome de querer bater mais recordes. Uma vez ele disse uma coisa muito interessante. Disse que não é ele que segue os recordes, são os recordes que o seguem a ele. E eu começo a achar que é verdade. Porque é impressionante a capacidade que ele tem para fazer golos, para estar no sítio certo. Podem dizer o que quiserem, golos fáceis... Não há golos fáceis. É preciso estar lá, é preciso senti-lo, ter o feeling do golo. Ele está no lugar certo e faz. Mesmo estando no lugar certo às vezes é difícil fazer. Há quem falhe, ele não falha", disse o médio, que para lá de companheiro na Seleção é também colega de equipa de CR7 no Man. United.