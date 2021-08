Cabo Verde inicia qualificação para o Mundial'2022 com nove 'portugueses'

O selecionador cabo-verdiano, Pedro Brito 'Bubista', convocou esta quarta-feira nove 'portugueses' para os primeiros jogos de qualificação para o Mundial'2022, frente à República Centro-Africana e à Nigéria.

Os guarda-redes Márcio Rosa e Dylan Silva, os defesas Cláudio Tavares, Henrique Brito e Lorenzo Fonseca, os médios Kevin Pina, Marco Soares e Telmo Arcanjo e o avançado Vasco Lopes integram a lista de 26 convocados para os primeiros encontros do Grupo C de qualificação africana para o campeonato do mundo.

Cabo Verde inicia o apuramento em 1 de setembro, em casa emprestada, nos Camarões, frente à República Centro-Africana e, em 7 do mesmo mês, recebe a Nigéria, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

O jogo com a Nigéria vai marcar o regresso da seleção cabo-verdiana de futebol a São Vicente, após a remodelação do Estádio Adérito Sena.

A Libéria é a outra seleção que faz parte do Grupo C de qualificação africana para o Mundial'2022, que vai ser organizado pelo Qatar.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Vozinha (AEL Limasol, Chp), Márcio Rosa (Montalegre) e Dylan Silva (Portimonense).

- Defesas: Steve Furtado (Beroe, Bul), Cláudio Tavares (União Santarém), Dylan Tavares (Neuchatel Xamax, Sui), Henrique Brito (Felgueiras), Stopira (MOL Vidi, Hun), Carlos 'Ponck' (Basaksehir, Tur), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irl), Lorenzo Fonseca (Académica) e Kelvin Pires 'Djack' (AS Trencin, Svq).

- Médios: Kevin Pina (Desportivo de Chaves), Marco Soares (Arouca), Patrick Andrade (Qarabag, Azb), Hélder Tavares (Voluntari, Rom), Kenny Rocha (Oostende, Bel), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union, EUA) e Telmo Arcanjo (Tondela).

- Avançados: Garry Rodrigues (Al-Ittihad, Ara) Ryan Mendes (Al Nasr, EAU), Vasco Lopes (Farense), Willis Furtado (FK Jerv, Nor), Vagner Dias (Metz, Fra), Ricardo Gomes (Partizan, Ser) e Júlio Tavares (Al Faisaly, Ara).