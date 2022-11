Cães procuram bombas em hotéis no Qatar: hóspedes colocados na rua a meio do almoço

O jornal inglês 'The Sun' avança esta sexta-feira que vários hotéis em Doha estão a ser evacuados por motivos de segurança. Todas as unidades hoteleiras que recebam seleções são cuidadosamente passadas a pente fino, numa procura de bombas, momentos antes da chegada dos autocarros das equipas.O jornal conta que o 'Double Tree Hilton' foi evacuado hoje às pressas, com muitos dos hóspedes a deixarem o almoço a meio porque estava prestes a chegar a seleção do Gana.O hotel tem 140 quartos, além de bares, restaurantes e demais instalações, que ficaram desertas. Depois, entraram equipas com cães, à procura de eventuais explosivos.Finda a busca, que durou uns 15 minutos, os hóspedes foram autorizados a reentrar. Os que estavam a almoçar, retomaram a refeição.