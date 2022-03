Canadá perde na Costa Rica e adia apuramento para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Canadá adiou na quinta-feira o apuramento para a fase final do Mundial de futebol de 2022, ao perder por 1-0 na Costa Rica, em encontro da 12.ª e antepenúltima jornada da fase final da zona CONCACAF de qualificação.

Com o portista Stephen Eustáquio no 'onze', a formação canadiana, que jogou reduzida a 10 unidades desde os 34 minutos, por expulsão de Mark-Anthony Kaye, sofreu o golo que lhe custou o desaire aos 45+1, altura em que Celso Borges marcou.

Face a este desaire, o Canadá, que só esteve num Mundial, em 1986, ainda não está qualificado, mas continua a liderar o agrupamento, com 25 pontos, contra 22 de Estados Unidos e México e 19 da Costa Rica, que ascendeu ao quarto posto.

A duas jornadas do fim da qualificação, os canadianos precisam apenas de somar um ponto, o que podem conseguir já no domingo, na receção à Jamaica. Na quarta-feira, jogam no Panamá.

Na perseguição aos canadianos, seguem, nos outros dois lugares de apuramento direto, os Estados Unidos e o México, que se anularam em solo 'azteca'.

Os mexicanos tiveram mais tempo a bola e criaram mais ocasiões, mas as melhores foram dos visitantes, por Christian Pulisic (35 minutos) e o suplente Jordan Siebatcheu (72).

Nos outros jogos da ronda, registaram-se duas igualdades a um golo, do Panamá - que caiu do quarto para o quinto, agora a um ponto da Costa Rica - na receção às Honduras e na deslocação de El Salvador à Jamaica.

Os três primeiros da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial2022, enquanto o quarto vai disputar um 'play-off' intercontinental com o vencedor da Oceânia.