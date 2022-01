Canadá perto de retornar após... 36 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A história está cada vez mais perto de ser escrita. Depois de oito partidas, o Canadá lidera a qualificação da Concacaf para o Mundial’2022 e está bem colocado para garanir o regresso ao grande palco, após um longo período de espera. A última participação foi em 1986, no México, onde a seleção perdeu os três jogos.Mas tudo mudou e a caminhada da formação orientada por John Herdman terá um novo capítulo na próxima madrugada. O Canadá desloca-se às Honduras, que ainda não venceu qualquer jogo nesta fase. Stephen Eustáquio, recém-contratado pelo FC Porto, é uma peça importante nos canadianos e é baixa certa, devido à Covid-19. Mas o treinador acredita que o jogador possa estar nos dois jogos que se seguem: com Estados Unidos (dia 30) e El Salvador (dia 2). "Estamos à espera de saber se ele pode vir. Temos esperança nisso", disse Herdman.Alphonso Davies (Bayern) é outra ausência de vulto devido a sequelas da Covid-19, mas Jonathan David (Lille)ou Cyle Larin (Besiktas) estão prontos a ajudar a equipa, tal como Steven Vitória, defesa do Moreirense.