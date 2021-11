Candidatura do Qatar ao Mundial'2022 terá contratado ex-agente da CIA para espiar a FIFA

A agência Associated Press (AP) revelou, esta terça-feira, que a candidatura do Qatar à organização do Mundial'2022 recorreu aos serviços de um ex-agente da CIA para, através de espionagem, obter vantagens no processo de atribuição da realização da principal prova mundial de seleções.Segundo a AP, o agente em causa é Kevin Chalker e os serviços terão ocorrido antes da votação final da FIFA, em 2010, da qual resultou a escolha do Qatar como anfitrião da competição. O processo de espionagem terá tido como alvos outras candidaturas e vários membros com ligações à FIFA, que tinham direito de voto.De acordo com a AP, a investigação baseou-se em entrevistas a ex-funcionários do referido ex-agente da CIA, bem como contratos, faturas, e-mails e outros documentos.