Capitão da Finlândia faz alerta: «Pressiona o Qatar e a FIFA. Os trabalhadores agradecem»

Tim Sparv, capitão da seleção da Finlândia, escreveu um artigo de opinião para a coluna do 'Player's Tribune', no qual pediu a jogadores, treinadores, às Federações e a "quem simplesmente se preocupa com os direitos humanos" que denunciem as condições de trabalho dos imigrantes no Qatar, país que receberá o Mundial do próximo ano.





"I would encourage other players to be brave. Qatar isn’t even a political topic, it’s a humanitarian one. If nothing else, just highlight it. Bring it to people’s attention.



Saying something is so much better than saying nothing."



"Por favor continua a falar sobre o Mundial do Qatar. Continua a fazer-te ouvir em defesa dos direitos humanos. Escreve sobre isso. Publica comunicados à imprensa. Continua a pressionar o Qatar e a FIFA. Porquê? Porque isso resulta. E os trabalhadores, acreditem, agradecem", pode ler-se no extenso texto intitulado 'Precisamos de falar sobre o Qatar'.O médio, de 34 anos, dos finlandeses do HJK admitiu não ser um especialista no assunto, mas revelou que nos dois últimos anos uma viagem àquele país do Médio Oriente o fez aprender muito."Como capitão da seleção finlandesa sei que em breve poderei jogar em estádios onde alguns trabalhadores perderam a vida. Sei que estou a escrever este artigo com alguns anos de atraso. Sempre disse a mim mesmo que poderia ter feito isto há cinco anos, talvez pudéssemos ter mudado algumas decisões e melhorado as condições de trabalho dos trabalhadores. Talvez pudéssemos ter salvado vidas. Acordámos muito tarde", lamentou.E acrescentou: "Mas ainda podemos salvar vidas. Para isso temos de manter os holofotes no Qatar. Os adeptos deveriam falar e os jornalistas deveriam escrever sobre isto."Sparv deixou ainda um elogio a Rashford pelos gestos a favor de famílias desfavorecidas e concluiu o texto com uma mensagem de esperança. "Quando a história deste Mundial for escrita, estarás do lado certo", finalizou.Refira-se que a Finlândia joga esta terça-feira diante da França, em Lyon, em jogo a contar para a 6.ª jornada da fase de apuramento para o Mundial'2022.