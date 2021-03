Capitão da Macedónia dispensado da seleção por insultos no festejo de um golo

Ilija Nestorovski, avançado e capitão da Macedónia, foi dispensado do estádio da seleção depois de no domingo ter celebrado um golo de forma polémica na goleada (5-0) sobre o Liechtenstein.





O jogador de 31 anos, que atua na Udinese, marcou de penálti o último golo dos macedónios e dirigiu-se a uma das câmeras junto ao relvado proferindo vários insultos. Após o encontro, Ilija Nestorovski pediu desculpas através das redes sociais e justificou a atitude, alegando que as palavras foram dirigidas a pessoas que terão ameaçado os seus familiares nos dias anteriores.

Contudo, o selecionador Igor Angelovski optou por enviar o jogador para casa e o avançado falhará o encontro de quarta-feira com a Alemanha, na 3. jornada do Grupo J da qualificação europeia para o Mundial do Qatar.



"Fico feliz que ele tenha pedido desculpas e explicado as suas razões para tal comportamento. Contudo, trata-se de um comportamento inaceitável para um jogador da seleção nacional", referiu o selecionador da Macedónia.