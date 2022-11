Carlos Queiroz adia anúncio da convocatória do Irão para o Mundial devido a pressões do governo

Carlos Queiroz suspendeu este domingo o anúncio da convocatória dos jogadores que vão representar o Irão no Mundial'2022 do Qatar. De acordo com a imprensa local, o selecionador nacional está a ser pressionado pela Federação de Futebol da República Islâmica do Irão para retirar Azmoun da convocatória para o Campeonato do Mundo.

Em causa está o facto de o jogador do Bayer Leverkusen ter vindo a público, em setembro, criticar o regime autoritário no país, depois do caso que terminou com a morte de Mahsa Amini, jovem iraniana curda de 22 anos que foi detida pela polícia da moral por uso incorreto do véu islâmico.

"Não posso ficar calado com o que aconteceu com Mahsa Amini. Se o castigo é eu ser expulso da Seleção Nacional, é um pequeno preço que tenho a pagar por um único fio de cabelo de uma mulher iraniana", disse o internacional pelo Irão em setembro.

Omid Noorafkan, Milad Sarlak, Mohammadrez Akhbari e Saman Fallah foram outros dos jogadores que vieram a público criticar o governo de Teerão e que estarão com um pé de fora da convocatória por esse mesmo motivo.



Recorde-se que dia 14 [amanhã] é a data limite que as seleções têm para entregar a lista final de convocados para o Mundial'2022.