Carlos Queiroz após triunfo sobre o Gabão: «Retirámos muitas lições positivas»

O treinador do Egito, o português Carlos Queiroz, considerou esta terça-feira que a sua equipa, que bateu o Gabão por 2-1, teve mais qualidade de jogo e oportunidades de golo e mostrou-se satisfeito por ter lançado novos futebolistas.

"Penso que tivemos mais qualidade e mais oportunidades de golo. Ganhámos mais do que o jogo, ganhámos a oportunidade de colocar alguns novos jogadores em campo. Retirámos muitas lições positivas, que nos ajudarão a estar ainda melhor no futuro", disse o técnico luso após o triunfo do Egito sobre o Gabão, para o grupo F de qualificação africana para o Mundial, no qual terminou em primeiro lugar e assegurou a presença na terceira fase de apuramento, que se disputa em março.

Atingido esse objetivo, Carlos Queiroz parabeniza os jogadores, por terem dado tudo de si, e considera que agora é tempo de começar a pensar na preparação para o futuro próximo e em muitos detalhes, dentro e fora do campo.

Questionado acerca das alterações a que procedeu na equipa, respondeu que não existe uma fórmula perfeita: "Hoje perdemos alguns jogadores, por impedimentos vários, mas encontrar soluções é o nosso trabalho. Temos 23 jogadores e os que entram também dão tudo e ajudam-nos a evoluir para o futuro. Não podemos jogar apenas com 11 jogadores, temos que jogar com 23 ou 30, e dar-lhes confiança e tempo".

"No Egito, há algumas semanas, ninguém podia imaginar que alguns jogadores podiam estar à altura da seleção, mas agora estão aí, prontos para ajudar. Juntos seremos mais fortes", completou.

Para Carlos Queiroz, o jogo com o Gabão foi uma oportunidade para crescer e dar experiência aos jogadores e lembrou que os mais jovens, quando se estreiam pela seleção, a camisola, no balneário, "pesa 200 gramas", mas no relvado, perante 90 milhões de egípcios, "pesa uma tonelada", razão pela qual é preciso dar-lhes experiência, apoio e confiança.

A seleção do Egito venceu o grupo F da zona de qualificação africana, com 14 pontos, seguido do Gabão e da Líbia, ambos com sete, e de Moçambique, que somou cinco.

A terceira fase da zona africana (CAF) de qualificação conta com os 10 vencedores dos grupos, que irão disputar um 'play-off' a duas mãos, com os cinco vencedores a qualificarem-se para o Mundial'2022.