Carlos Queiroz confiante em triunfo do Egito sobre a Líbia

O selecionador do Egito, Carlos Queiroz, mostrou-se esta quinta-feira confiante na vitória na receção de sexta-feira à Líbia, em jogo do grupo F de apuramento para o Mundial Qatar'2022.

"Estudámos bem a Líbia. Vamos lutar pela vitória e pela felicidade dos adeptos egípcios, é para isso que aqui estamos. O trabalho de preparação tem decorrido bem e todos os jogadores estão preparados", afirmou o técnico português, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Num encontro em que tem possibilidade de ascender à liderança do grupo em caso de vitória, ultrapassando precisamente este opositor, Carlos Queiroz revelou-se consciente das dificuldades: "Vamos enfrentar um adversário muito difícil, a Líbia tem jogadores de grande qualidade, mas o nosso objetivo é vencer. Devemos provar a nossa superioridade dentro do campo. O futebol só reconhece o esforço e o suor. Todos têm que dar o máximo pela vitória."

Após duas jornadas, a Líbia lidera o grupo F, com seis pontos, mais dois do que o Egito, segundo, com quatro, enquanto o Gabão é terceiro, com um, e Angola quarta, ainda sem qualquer ponto.